الداخلية تعيد طفلًا إلى أهله

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات ذات الطابع الإنسانى.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها وجود طفل (سن 7) ضل الطريق من أهليته.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وأمكن تحديد والد ووالدة الطفل المشار إليه وباستدعائهما أقرت والدته أنه أثناء تواجدها بالمنزل فوجئت بعدم تواجد نجلها وانصرافه للهو بالشارع وضل طريقه وبسؤال والده أكد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الطفل لوالديه مع اتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايته.