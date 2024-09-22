الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تعيد طفلًا إلى أهله

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات ذات الطابع الإنسانى.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها وجود طفل (سن 7) ضل الطريق من أهليته.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وأمكن تحديد والد ووالدة الطفل المشار إليه وباستدعائهما أقرت والدته أنه أثناء تواجدها بالمنزل فوجئت بعدم تواجد نجلها وانصرافه للهو بالشارع وضل طريقه وبسؤال والده أكد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الطفل لوالديه مع اتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايته. 

 

مواد متعلقة

سقوط عنصر إجرامي بحوزته 2 كيلو كوكايين في مدينة نصر

تحرير 148 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

ضبط 349 قضية مواد مُخدرة في حملة أمنية

ضبط 161 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

تنفيذ 84176 حُكماً قضائياً مُتنوعاً

ضبط 8 تشكيلات عصابية في حملة أمنية

ضبط 25 مُتهماً هارباً و 20 بلطجياً في حملة أمنية

ضبط 247 دراجة نارية مخالفة في 24 ساعة
الجريدة الورقية