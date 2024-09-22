الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو فتاة فيصل وتعدي 5 سودانيين عليها

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى بالجيزة على أيدي 5 سودانيين. 

txt

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 8.4 مليون جنيه

txt

الداخلية تعيد طفلًا إلى أهله

txt

بـ9 آلاف كتاب.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة بالقاهرة مخالف للقانون

txt

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لتغيب شاب الأقصر

بداية الواقعة عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.


وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة سن 17 – مقيمة بدائرة القسم) ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها ببث المقطع المُشار إليه "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية