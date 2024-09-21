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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بـ9 آلاف كتاب.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة بالقاهرة مخالف للقانون

بوابة الوفد الإلكترونية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة، بداخلها عدد كبير من المطبوعات من دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

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 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بطباعة ونشر العديد من الكتب والأغلفة الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية والخاصة بإحدى المدارس باللغتين العربية والإنجليزية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (9000 كتاب وغلاف دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).


  وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية