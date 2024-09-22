الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 8.4 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن السويس من تحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، خاصةً جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية في عدة مناطق، حيث تم ضبط عاطل في قسم شرطة الجناين بحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارتين، كما تم ضبط عاطل في قسم شرطة فيصل بحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية في قسم شرطة الأربعين، بحوزته 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة، وضبط عاطل آخر في قسم شرطة الجناين بحوزته 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسيارة.

وتُقدّر القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 8.4 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الوقائع.

وفى سياق اخر فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عنصر ‏إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة ‏مركز شرطة أجا في الدقهلية.‏

وتبين أن بحوزته ( بندقية آلية– طبنجة – ‏‏3 فرد محلى - 7 خزينة متنوعة – ‏عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ‏‏7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش-2 كيلو ‏جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص ‏مخدر).‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ‏لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية ‏والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط ‏العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 ‏سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.‏