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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تضبط تجار العملة الصعبة بـ 10 ملايين جنيه خلال يوم واحد

حملة أمنية
حملة أمنية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من شن حملات أمنية مكبرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

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