الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الملصق الإلكتروني السر.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التيك توك وسحب رخصة مواطن

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته دون وجه حق. 

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بداية الواقعة عندما تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته " دون وجه حق " .


بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى إستوقفت حملة مرورية بمحافظة القليوبية إحدى السيارات لإرتكاب قائدها مخالفة إتلاف الملصق الإلكترونى لكونه ممزق وتم سحب رخصة التسيير الخاصة بالسيارة. 

 

وعقب ذلك قام مالك السيارة بالإنصراف دون إستلام إيصال السحب ثم عاد مرة أخرى بعد قيامه بنزع الملصق التالف ووضع " ملصق آخر سليم " وأن تصويره مقطع الفيديو المشار إليه يأتى كمحاولة لغل يد رجال الشرطة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب .

 

الجريدة الورقية