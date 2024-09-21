عاجل
حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تضبط شخصًا تعدى على الأرض الزراعية وأنشأ مصنعًا لإنتاج المخصبات

مصنع لإنتاج المخصبات
مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية مجهولة المصدر

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على أرض زراعية وإنشاء مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية مجهولة المصدر بالجيزة.

txt

الملصق الإلكتروني السر.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التيك توك وسحب رخصة مواطن

txt

جنون المشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء أحد الأشخاص بتزايد القتل في أسوان

txt

من الأسمرات لـ بشاير الخير.. الداخلية توزع الحقائب المدرسية بمشتملاتها على الأطفال

txt

بالفيديو.. الداخلية تواصل توزيع الحقائب المدرسية على أطفال الأسر الأولى بالرعاية


 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مصنع بالتعدى على قطعة أرض زراعية بالتبوير العمدى وإنشاء مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة.


 وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه وعُثر بداخل المصنع على 71 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر والتركيب وبدون بيانات ولا تعد من المخصبات الزراعية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

مواد متعلقة

الزمالك يهزم شبابه وديًا

المشدد 10 سنوات لـ "غفير خصوصي" اعتدى على طفلة بالشرقية

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول الليلة

وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية والفائزين في "أسبوع شباب الجامعات "
الجريدة الورقية