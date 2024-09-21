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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غسل 19 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تاجر السلاح بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بمسكنه. 

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إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ميناء البصل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمحل سكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة ، متخذاً من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

كما تم ضبط 2 طبنجة معدلة –2 مسدس ضغط غاز ، هواء – طبنجه صوت – بندقية صيد
– عدد من الأدوات لإصلاح وتعديل الأسلحة، وقام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من
نشاطه الإجرامى المُشار إليه ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات
والسيارات.


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 19 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الجريدة الورقية