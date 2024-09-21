السبت 21 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مهندس تعدى على سيدة بالسب وأتلف سيارتها

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بالقاهرة وتم وضبط مرتكب الواقعة.

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كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مهندس – مقيم بمحافظة القاهرة وبمواجهته قرر بحدوث
مشادة كلامية بينه وبين ربة منزل لخلافات بينهما على أولوية المرور ، فقام على أثرها بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها .


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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