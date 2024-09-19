مصرع تاجر وإصابة شخصين في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على جانب الطريق نتج عنه مصرع تاجر في العقد الخامس من العمر وإصابة نجله وقائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث انقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "حمدي . س . ع . ع" 31 سنة سائق يقيم بمحافظة أسيوط بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة "ياسر . ا . ع . ح" 50 تاجر يقيم بمحافظة أسيوط وإصابة كلاً من :- قائد السيارة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومستقل السيارة نجل المتوفي "إسماعيل . ي . ا . ع" 18 سنة تاجر يقيم بذات العنوان بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة موظف يبلغ من العمر 46 سنة يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس تعدى عليه عامل في التاسعة عشرة من عمره بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "محمد . ر . ع" 46 سنة موظف يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "ناصر . ا . ط . ا" 19 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته "عصا شوم" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.