إصابة شقيقات الزوجة المطعونة في حادث مروع بالإسماعيلية

أصيبت 4 سيدات شقيقات باصابات بالغة في حادث تصادم مروع وقع فجر اليوم الخميس بمدخل مدينة الإسماعيلية وتم نقلهم إلى مستشفيات الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم .

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية أن الشقيقات الأربعة كانوا في طريقهم لمستشفى جامعة قناة السويس بالاسماعيلية للاطمئنان على شقيقتهم الكبرى 50 سنة والتي تعرضت لحادث طعن من ابن زوجها مساء أمس الاربعاء وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة أثر تلقيها ٢١ طعنة من ابن زوجها على خلفية خلافات عائلية.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة لبوابة الوفد الإلكترونية ان الشقيقات الاربعة كانوا قادمين من القاهرة في طريقهم للاسماعيلية للاطمئنان على شقيقتهم وتعرضوا لحادث مروع مما أسفر عن إصابتهم باصابات بالغة وتم نقلهم للعناية المركزة في حالة حرجة ليرقدوا بجوار شقيقتهم المصابة .

وكانت أجهزة الأمن تلقت امس بلاغا يفيد إصابة سيدة بطعنات بالغة في أماكن متفرقة من الجسد داخل منزلها بمنطقة المحطة الجديدة وتم نقلها في حالة حرجة لمستشفى جامعة قناة السويس. تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أمرت بالقاء القبض على المتهم .