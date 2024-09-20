جنون المشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء أحد الأشخاص بتزايد القتل في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص تزايد وقائع القتل بمحافظة أسوان "بخلاف الحقيقة".

بداية الواقعة عندما تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" زعم خلاله أحد الأشخاص تزايد وقائع القتل بمحافظة أسوان دون ذكر وقائع محددة.



ومن خال الفحص تبين قيام عامل بكافتيريا – مقيم بأسوان بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة بعض العاملين فى مجال التنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية دون ذكر وقائع محددة ، فى إطار سعيه لتحقيق المكاسب المادية من خلال زيادة نسب المشاهدة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

