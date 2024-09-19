جهزت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" بإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسى الجديد.

وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات ( القليوبية - الجيزة - القاهرة - الشرقية - الفيوم - الإسماعيلية - دمياط - السويس - بورسعيد - المنوفية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - كفرالشيخ - مطروح - المنيا - بنى سويف - سوهاج - قنا - أسيوط - الأقصر - أسوان - الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء )، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

في 25 محافظة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها بالمجان على الأطفال

في 25 محافظة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها بالمجان على الأطفال

في 25 محافظة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها بالمجان على الأطفال

في 25 محافظة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها بالمجان على الأطفال

في 25 محافظة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها بالمجان على الأطفال

وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها.



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.