دفاع النواب: توزيع الداخلية الشنط المدرسية علي الأسر الأولي بالرعاية تنفيذ لتوجيهات السيسي

خلال مبادرة كلنا واحد..

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلة، في إطار الدور الاجتماعي من خلال مبادرة " كلنا واحد" والتي تقام تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآخرها جهود مبادرة "كلنا واحد" بتنظيم قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية على الأطفال و الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً بأنها التزام وطني، تصر عليه وزارة الداخلية ، وترجمت العلاقة المتكاملة الراسخة بين الشعب وشرطته.

وأوضح وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن النجاحات التي حققتها مبادرة كلنا واحد بتقديم السلع المنخفضة للجمهور ، كانت لها دلالات ايجابيه كبيرة وانعكست علي حياة المواطنين ، مشيراً بأن الوثاق الوطني الذي يربط العلاقة بين الطرفين باق الي ابد الدهر .

وقدم إبراهيم المصري رسالة شكر وتقدير وعرفان لوزارة الداخلية علي دورها الوطني الكبير و للوزير ،اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،الذي حققت الوزارة في عهدة طفرة غير مسبوقة علي المستوي الأمني والدور المجتمعي ، الذي يوليه سيادته اهميه كبري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، واضطلاعا بالمسئولية الوطنية التي اعتمدها توفيق كاستراتيجية عمل تسير عليها الوزارة في رسالتها السامية في حفظ الأمن ، في كل محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قامت بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسي الجديد، ويأتى ذلك بالتنسيق مع كل القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات الجمهورية ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.