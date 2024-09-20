الداخلية تكشف حقيقة "شيخ الطريقة التيجانية"

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، حقيقة من يُسمي نفسه شيخ الطريقة التيجانية.

ففى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات، بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص، مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية"، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها، واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.. وقد تبين أن المذكور غير منتمٍ للطريقة التيجانية وسبق فصله منها.. وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض الطرفين على النيابة العامة.