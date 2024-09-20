من الأسمرات لـ بشاير الخير.. الداخلية توزع الحقائب المدرسية بمشتملاتها على الأطفال

قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة.

وشملت المناطق الحضارية الجديدة التي تم توزيع الحقائب بداخلها (مدينة الأسمرات – مدينة أهالينا – مدينة المحروسة – مدينة معا – مدينة الخيالة – مدينة بشاير الخير) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع إنستجرام :

جاء ذلك في الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توزيع الحقائب المدرسية على الاسر بالمناطق الحضاريه الجديده بمختلف مديريات الامن بمناسبة العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.