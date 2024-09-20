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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

من الأسمرات لـ بشاير الخير.. الداخلية توزع الحقائب المدرسية بمشتملاتها على الأطفال

بوابة الوفد الإلكترونية

قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة.

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بالفيديو.. الداخلية تواصل توزيع الحقائب المدرسية على أطفال الأسر الأولى بالرعاية

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في 25 محافظة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها بالمجان على الأطفال

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الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الآسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالجمهورية.. فيديو

وشملت المناطق الحضارية الجديدة التي تم توزيع الحقائب بداخلها (مدينة الأسمرات – مدينة أهالينا – مدينة المحروسة – مدينة معا – مدينة الخيالة – مدينة بشاير الخير) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية.  
يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع إنستجرام :

جاء ذلك في الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توزيع الحقائب المدرسية على الاسر بالمناطق الحضاريه الجديده بمختلف مديريات الامن بمناسبة العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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