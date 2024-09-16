سالم الدوسري: "هدفنا حصد لقب النخبة الأسيوية"

أكد سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، أن فريقه يستهدف تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة “النخبة الأسيوية”.

ويستعد الهلال لمواجهة الريان القطري مساء الغد لثلاثاء على أرضية ملعب الريان ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أسيا للنخبة.

وقال سالم الدوسري في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" نحن على أهبة الاستعداد داخل نادي الهلال للقاء الغد أمام الريان الذي لن يكون سهل ، وسنبحث عن مواصلة الانتصارات والمنافسة على البطولة امتداداً لزعامتنا للبطولات القارية".

وأضاف:" نسعى منذ بداية بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة، لتحقيق لقب البطولة، ومن ثم المنافسة عليها منذ البداية ، سنخوض منافسة جديدة بنظام جديد ومختلف".

وواصل:" تعودنا داخل نادي الهلال على الضغوطات، وهذا الأمر يمنح الفريق ثقة كبيرة في كل المواقف، الجميع داخل النادي لديه الرغبة مواصلة الانتصارات، والعمل بشكل رائع، واستمرار زعامة الفريق في المسابقات المحلية والقارية".

واختتم:" اعتقد أننا لاعبين محترفين ولدينا الاستعداد لأي ظرف، ونحاول ان نتلاشى أخطاءنا دائما ونتعلم منها".

الهلال يضرب الرياض ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على الرياض بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال في المباراة ميتروفيتش “هدفين” وسالم الدوسري، بينما قام الحكم بإلغاء هدفين لـ ماركوس و كانسيلو بداعي التسلل، حيث شهدت المواجهة سيطرة واضحة للزعيم.

حرص جمهور نادي الهلال السعودي على الترحيب بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي، وذلك خلال مواجهة الرياض.

وقامت جماهير الهلال بصناعة بانر خاص للترحيب بالصفقات الجديدة الأربعة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي وهم كانسيلو و ماركوس ليوناردو و متعب الحربي و خالد الغنام.