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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خيسوس: متحمس لعودة نيمار وهذا سر قوة الهلال

خيسوس مدرب الهلال
خيسوس مدرب الهلال السعودي

أبدى المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس حماسه الكبير لعودة النجم الدولي البرازيلي نيمار، من الإصابة التي يعاني منها، حيث أكدت الفحوصات الطبية اقترابه من العودة للمشاركة مع الفريق.

وقال خيسوس في تصريحاته عقب فوز الهلال على الرياض اليوم بثلاثية دون رد في الدوري السعودي: " متحمس لعودة نيمار ومتعب الحربي ".

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وكشف خيسوس سر قوة الهلال في المباريات قائلًا: " التمارين في تدريبات الفريق بنسق عالي هي التي أدت لنتيجة جيدة في الملعب ".

وأضاف: " قوة التمارين في الهلال مثل قوتنا في المباريات، هذا الذي يجعلنا نظهر بلياقة عالية ".

الهلال يضرب الرياض بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على الرياض بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال في المباراة ميتروفيتش “هدفين” وسالم الدوسري، بينما قام الحكم بإلغاء هدفين لـ ماركوس و كانسيلو بداعي التسلل، حيث شهدت المواجهة سيطرة واضحة للزعيم.

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