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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

دوري أبطال أسيا للنخبة .. بداية جديدة لأقدم مسابقات الأندية

دوري أبطال اسيا
دوري أبطال اسيا

بطولة دوري أبطال أسيا اعرق مسابقات القارة الصفراء الكروية شهدت بداية متعثرة للغاية عندما تم إقرار إقامة المسابقة في نسختها الاولى عام 1967 .

ففي ظل ظروف سياسية شديدة الاضطراب بدأت منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بتسميتها الاولى بطولة الاندية الاسيوية وبسبب المشاكل السياسية رفضت الاندية العربية مواجهة اندية الكيان الصهيوني في ذلك الوقت مما أدى الى فوز اندية الكيان الصهيوني بثلاث نسخ من أصل أربعة نسخ وعادت النسخة الرابعة الى نادي الاستقلال الإيراني.

بعد نسخة عام 1971 وبسبب المشاكل التي تسببت فيها اندية الكيان الصهيوني تقرر طرد الاتحاد الأسرائيلي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتوقفت المسابقة بالكامل حتى عام 1985 حيث بدأ الاتحاد الآسيوي في تنظيمها من جديد بنظام خروج المغلوب وانتهت اول نسخة في عام 1986 بفوز نادي بوسان  بارك الكوري الجنوبي .

وكان اول فريق عربي يحقق اللقب الآسيوي هو نادي السد القطري عام 1989 بالتغلب في المباراة النهائية على فريق الكرخ العراقي  اما اكثر الاندية الغربية والاسيوية نجاحا في البطولة فهو نادي الهلال السعودي الذي حقق لقبه الاول عام 1992 بالفوز على الاستقلال الإيراني  ثم توالت نجاحات الزعيم الهلالي ليكون اكثر الاندية الاسيوية تتويجا باللقب برصيد أربعة القاب كان آخرها عام 2021 بالتغلب على فريق بوهانج ستليرز بطل تايلاند .

وتعد اندية كوريا الجنوبية هي اكثر الاندية فوزا باللقب ( 12 لقب ) تليها اندية اليابان ( 8 ألقاب ) و اندية المملكة العربية السعودية ( 6 ألقاب ) .

عام 2003 اجرى الاتحاد الآسيوي تعديلات على نظام البطولة و تم تسميتها بالأسم الحالي دوري أبطال آسيا وتم إلغاء مسابقة كأس الكؤوس الاسيوية وكأس السوبر الآسيوي واستحداث بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

عام 2009 تم رفع عدد الاندية المشاركة في البطولة الى 32 فريقا وتم تقسيم دوري المجموعات الى القسمين الشرقي والغربي .

عام 2021 تم زيادة عدد الاندية المشاركة الى 40 ناديا باجراء دور تمهيدي للمسابقة بمشاركة ثمانية اندية .

العام الماضي قرر الاتحاد الآسيوي زيادة عدد الاندية المشاركة الى 44 ناديا بمشاركة 16 ناديا في الادوار التمهيدية التي ستقام بنظام خروج المغلوب يتأهل منها أربعة اندية الى دوري المجموعات الذي سيتكون كما هو معتاد من 32 ناديا .

اما هذا العام وبعد قرر زيادة عدد بطولات الاندية الاسيوية إلى ثلاثة بطولات قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير مسمى دوري أبطال آسيا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة وسيشارك فيها 24 ناديا مقسمين إلى 12 ناديا في القسم الشرقي و 12 ناديا في القسم الغربي منهم 20 ناديا يشاركون بشكل مباشر و 4 اندية تتأهل من خلال الدور التمهيدي.  

السجل الذهبي لبطولة دوري أبطال أسيا :

1967   هابويل تل أبيب

1969    مكابي تل أبيب

1970    الاستقلال ( ايران )

1971    مكابي تل أبيب

1985 / 1986    بوسان بارك ( كوريا الجنوبية )

1986 / 1987    جيف يونايتد ( اليابان )

1987 / 1988     طوكيو فيردي ( اليابان )

1988 / 1989     السد ( قطر )

1989 / 1990     ليوانج هيونجام ( الصين )

1990 / 1991     الاستقلال( ايران )

1991 / 1992     الهلال ( السعودية )

1992 / 1993     باس طهران ( ايران )

1993 / 1994     فارمرز بنك ( تايلاند )

1994 / 1995      فارمرز بنك ( تايلاند )

1995 / 1996     سيونجام ( كوريا الجنوبية)

1996 / 1997    بوهانج ستيلرز ( كوريا الجنوبية )

1997 / 1998  بوهانج ستيلرز ( كوريا الجنوبية )

1998 / 1999   جوبيلو ايواتا  ( اليابان )

1999 / 2000    الهلال ( السعودية )

2000 / 2001    سوون بلوينجز ( كوريا الجنوبية)

2001 / 2002  سوون بلو وينجز ( كوريا الجنوبية )

2002 / 2003  العين ( الأمارات )

2004   الأتحاد ( السعودية )

2005   الاتحاد ( السعودية )

2006   شونبوك موتورز ( كوريا الجنوبية)

2007   اوراوا ريدز ( اليابان )

2008   جامبا اوساكا ( اليابان )

2009  بوهانج ستيلرز ( كوريا الجنوبية)

2010    سيونجام ( كوريا الجنوبية)

2011    السد ( قطر )

2012    اولسان ( كوريا الجنوبية)

2013    جوانزو ( الصين )

2014    ويسترن سيدني واندرز ( أستراليا )

2015    جوانزو ( الصين )

2016     شونبوك موتورز ( كوريا الجنوبية )

2017     اوراوا ريدز ( اليابان )

2018     كاشيما انتلرز ( اليابان )

2019     الهلال  ( السعودية )

2020     اولسان ( كوريا الجنوبية)

2021     الهلال ( السعودية )

2022    اوراوا ريدز ( اليابان )

2023 / 2024    العين ( الأمارات)

الجريدة الورقية