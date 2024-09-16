جيسوس يرد على تصريحات لوران بلان قبل مباراة الهلال والاتحاد

رد جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، على تصريحات نظيره لوران بلان مدرب اتحاد جدة، بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وكان لوران بلان قد أكد أن الهلال هو الفريق الأفضل في الشرق الأوسط.

وقال جورجي جيسوس في تصريحات :"بالتأكيد كل ما يقدمه الفريق، من عمل ويقوم المنافسين بالإشادة به أشعر بالفخر بالنسبة لي وللطاقم الفني بالفريق وأفخر بشهادة مدرب الاتحاد وثنائه على عملي".

وأضاف جورجي جيسوس:” نلعب مباريات صعبة في الوقت ذاته يجب أن نؤدي بكل تركيز وقوة”.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل.

ونجح نادي الهلال، في الانتصار في الثلاث جولات الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال النسخة الحالية، بالفوز على الأخدود في الجولة الأولي وضمك في الجولة الثانية، والرياض في الجولة الثالثة.

الهلال يضرب الرياض بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي





حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على الرياض بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال في المباراة ميتروفيتش “هدفين” وسالم الدوسري، بينما قام الحكم بإلغاء هدفين لـ ماركوس و كانسيلو بداعي التسلل، حيث شهدت المواجهة سيطرة واضحة للزعيم.

حرص جمهور نادي الهلال السعودي على الترحيب بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي، وذلك خلال مواجهة الرياض.

وقامت جماهير الهلال بصناعة بانر خاص للترحيب بالصفقات الجديدة الأربعة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي وهم كانسيلو و ماركوس ليوناردو و متعب الحربي و خالد الغنام.