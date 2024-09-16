إستعداداً لمبادرة"بداية".. محافظ مطروح يتفقد اصطفاف المعدات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بروفة طابور اصطفاف المعدات وجاهزية كافة الجهات لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات التى ستشهدها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتي هذا فى ظل الإستعدادات الجارية لإنطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية.

خلال ذلك تفقد محافظ مطروح اليوم الإثنين يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح طابور اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة في المبادرة وذلك من أمام ديوان عام المحافظة، لللوقوف على جاهزية كافة الجهات المشاركة لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التى ستشهدها المبادرة.

وأكد محافظ مطروح على أهمية الظهور بالشكل اللائق مع تضافر جهود الأجهزة التنفيذية، وتوثيق كافة الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم، وتحديد مخطط كل جهة والتوقيتات للتنفيذ ،مع تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة خلال مخطط تنفيذ المبادرة الرئاسية لكل جهة وتحقيق أهدافها المرجوة في خدمة المجتمع وتنميته، وبناء الإنسان مع تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرص حياة أفضل.

أهم محاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وتتضمن مبادرة بداية عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

- التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

- الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

- تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.

وضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج خاصة بالأطفال حيث هناك برنامج الأطفال من عمر يوم وحتى سن 6 أعوام وتأتى أهدافه في التالى:

- تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع.

-الاهتمام بالصحة وتقليل وفيات الأطفال حتى سن 28 يوما.

ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

كما يوجد برنامج فرعى خاص بالفئة العمرية من عمر 6 أعوام وحتى 18 عام وتأتى أهدافه في برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم، مع تجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.