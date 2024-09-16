جيسوس يقارن بين النخبة الأسيوية ودوري أبطال أوروبا

قارن جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، بين بطولتي النخبة الأسيوية ودوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع "الزعيم" مع الريان القطري في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي:” أصبحت المنافسة أقوى حاليًا في دوري أبطال آسيا خصوصا بعد مشاركة اللاعبين الأجانب كافة وأرى أنها أصبحت مشابهة لدوري أبطال أوروبا في النظام ما يجعلها أقوى”.

وعن مواجهة الريان، علق جيسوس،: ” نواجه منافسًا قويًا يمتلك لاعبين بإمكانات عالية وأعرق قوة لاعبي الريان لكننا أيضا لدينا إمكانات كبيرة ونعد الأفضل على مستوى القارة”.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل.

ونجح نادي الهلال، في الانتصار في الثلاث جولات الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال النسخة الحالية، بالفوز على الأخدود في الجولة الأولي وضمك في الجولة الثانية، والرياض في الجولة الثالثة.

الهلال يضرب الرياض بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على الرياض بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال في المباراة ميتروفيتش “هدفين” وسالم الدوسري، بينما قام الحكم بإلغاء هدفين لـ ماركوس و كانسيلو بداعي التسلل، حيث شهدت المواجهة سيطرة واضحة للزعيم.

حرص جمهور نادي الهلال السعودي على الترحيب بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي، وذلك خلال مواجهة الرياض.

وقامت جماهير الهلال بصناعة بانر خاص للترحيب بالصفقات الجديدة الأربعة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي وهم كانسيلو و ماركوس ليوناردو و متعب الحربي و خالد الغنام.