الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

حضري ميلك شيك بالمانجو وتمتعي بمذاق منعش في أيام الصيف

ميلك شيك فراولة
ميلك شيك فراولة

تعد ميلك شيك بالمانجو من المشروبات اللذيذة والمنعشة خلال فصل الصيف، حيث تجمع بين مذاق المانجو الحلو والحليب الكريمي.

 

وتعتبر هذه الوصفة سهلة التحضير وتناسب جميع أفراد الأسرة، ويمكن أن يكون الميلك شيك بالمانجو خيارًا رائعًا للاستمتاع بلحظات الانتعاش في أوقات الحر.


 

طريقة عمل ميلك شيك بالمانجو

المكونات:

- ٢ كوب من الفواكه المجمدة للمانجو

- ١ كوب من حليب اللوز أو الحليب العادي

- ١/٢ كوب من اللبن الزبادي (اختياري)

- مكعبات ثلج حسب الرغبة

- ١ ملعقة كبيرة من العسل أو السكر حسب الذوق

- قطع من المانجو للتزيين (اختياري)


 

خطوات التحضير

١. في خلاط قوي، ضعي الفواكه المجمدة للمانجو، حليب اللوز، اللبن الزبادي إن استخدمتيه، المكعبات الثلج، والعسل أو السكر.


 

٢. اخلطي المكونات حتى تصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.


 

٣. قدمي الميلك شيك في أكواب التقديم.

 

٤. يمكنك تزيين الكوب بقطع من المانجو لإضافة لمسة جمالية.
 

٥. قدمي الميلك شيك باردًا واستمتعي بمذاقه اللذيذ والمنعش.
 

تُعد وصفة ميلك شيك بالمانجو خيارًا مثاليًا للاستمتاع بمشروب منعش خلال أيام الصيف الحارة.

 

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الجريدة الورقية