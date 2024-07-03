الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

أكلات تساعد على تطويل وتكثيف الشعر.. دليلك للتغذية السليمة لصحة شعرك

طرق لتطويل وتكثيف
طرق لتطويل وتكثيف الشعر

تعتبر الأكلات التي تساعد على تطويل وتكثيف الشعر جزءاً مهماً من روتين العناية بالشعر، حيث تلعب التغذية السليمة دوراً حاسماً في صحة الشعر وقوته، وتحقيق الشعر الصحي والقوي يتطلب توفير الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وتقويته، وخلال السطور التالية، نستعرض بعض الأطعمة التي يمكن أن تدعم صحة الشعر وتعزز نموه وكثافته.

 

أطعمة تساعد على تطويل وتكثيف الشعر

1. السبانخ والخضر الورقية الداكنة غنية بفيتامين C والحديد والبيوتين، التي تعزز نمو الشعر وتحافظ على صحته.

 

2. يحتوي السمك الدهني مثل السلمون والسردين على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد في تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر.

 

3. البيض، فهو مصدر غني بالبروتين والبيوتين، اللذين يساعدان في تعزيز نمو الشعر وتقويته.

 

4. اللوز والمكسرات الأخرى، فتحتوي على فيتامين E والزنك والأحماض الدهنية الأساسية، التي تساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

 

5.الفواكه والخضروات الحمضية مثل البرتقال والفراولة، كونهاغنية بفيتامين C الذي يساعد على استيعاب الحديد من الطعام، مما يعزز نمو الشعر.

 

6. اللحوم الغنية بالبروتين، مثل الدجاج واللحوم الحمراء، التي تساعد في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

 

7. الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني، تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر.

 

باختيار أطعمة متوازنة تشمل هذه العناصر الغذائية الهامة، يمكن للأفراد دعم صحة شعرهم وتحقيق النمو الصحي والكثافة المطلوبة. إضافة إلى العناية بالشعر من الخارج، فإن الاهتمام بالتغذية السليمة يمثل جزءاً أساسياً من الحفاظ على جمال وصحة الشعر.

 

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الجريدة الورقية