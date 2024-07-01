محمد حماقي يسرق الأنظار بإطلالة ثمينة في حفله الأخير| ومفاجأة لأهل بورسعيد

أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي والذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم، ولفت الأنظار بإطلالة عصرية مميزة عكست أناقته واختياراته الموفقه للاستايل الخاص به.

المطرب محمد حماقى

سعر إطلالة محمد حماقي في حفل استاد 30 يونيو

وظهر محمد حماقي بإطلالة مميزة باللون الأسود المطبوع عليه برسمة شكل النجمة مع شعار الدار الأزياء الخاصة بها، مرتدي بنطال بصيحة الشارلستون، وتيشيرت كت فضفاض، وبلغ سعر التيشيرت 310 دولار، والبنطال 450 يورو، أي ما يعادلان 38000 ونصف جنيه مصري، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض؛ ليتماشى مع إطلالته ويعكس أناقته.

وغنى الجمهور مع النجم محمد حماقى خلال الحفل، أغنية "ما بلاش"، وطلب منهم أن يشعلوا فلاشات الموبايلات، ثم غنى الأغنية صولو لوحده، وبعد انتهاء الأغنية قال للجمهور: "هو فيه حلاوة كده فى الدنيا تجننوا"، وأطرب الجمهور بعدد من أغانيه منها "نفسى ابقى جنبه، عارفة، ما بلاش، يا ستار، قلبى حبك جدًا، من البداية، حبيت المقابلة، وافتكرت، واحدة واحدة، قدام الناس، ليمون نعناع".

وأعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد، قائلاً: "الألبوم الجديد خلاص نازل فى نصف شهر يوليو يعنى كمان 10 أيام"، كما شوق الجمهور للأغانى فى الألبوم الجديد.

ونشر حماقي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة للبوستر التشويقي للحفل، وعلق قائلا: "أهل بورسعيد، جاهزين، استنوني يوم الجمعة القادم ٥ / ٧، في حفلة متتنسيش".

ومن المنتظر أن يقدم الفنان محمد حماقي حفل غنائي، ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة العالم للألعاب الإلكترونية، المقامة في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.