طريقة عمل ساندوتشات كفتة الدجاج في المنزل

ساندوتشات كفتة الدجاج هي واحدة من الوجبات السريعة والشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وتتميز هذه الساندوتشات بنكهة الدجاج اللذيذة المختلطة بالتوابل الشرقية، وتقدم بشكل مثالي داخل خبز البيتا أو الخبز الطري، ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو طعام سريع يناسب جميع أفراد العائلة، وفيما يلي نقدم لك كيفية إعداد هذه الساندوتشات بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل.





خطوات إعداد ساندوتشات كفتة الدجاج في المنزل

المكونات:

- 500 غرام من صدور الدجاج المفرومة

- 1 بصل متوسط الحجم، مفروم

- 3 فصوص من الثوم، مفرومة

- 1/4 كوب من البقدونس المفروم

- 1/4 كوب من النعناع الطازج المفروم (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة

- ملح وفلفل حسب الذوق

- خبز بيتا أو خبز سندويتش للتقديم

- خضار مقطعة إلى شرائح (خيار، طماطم، خس، إلخ)

- صلصة الطحينة (تحضيرها اختياري)



خطوات التحضير

1. في وعاء كبير، اخلطي صدور الدجاج المفرومة، البصل المفروم، الثوم المفروم، البقدونس، والنعناع إن استخدمتيه. أضيفي بهارات الكفتة والملح والفلفل حسب الذوق، وامزجي جيدًا حتى تتداخل المكونات.



2. شكلي خليط الدجاج إلى أقراص كفتة بحجم متوسط، ثم ضعيها على صينية خبز مبطنة بورق الخبز.



3. قومي بشواء كفتة الدجاج في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة حوالي ١٥-٢٠ دقيقة أو حتى تنضج تمامًا وتصبح ذهبية اللون.

4. بينما تشوى كفتة الدجاج، قمي بتحمير خبز البيتا أو الخبز السندويتش في مقلاة خفيفة مع قليل من الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

5. لتجميع الساندوتشات، افتحي خبز البيتا واملئيه بقطعة من كفتة الدجاج المشوية والخضار المقطعة.

6. إذا رغبت في تقديمها مع صلصة الطحينة، قدمي الساندوتشات مع صلصة الطحينة على الجانب.

7. قدمي الساندوتشات الساخنة كوجبة خفيفة أو طعام سريع، واستمتعي بالطعم الرائع والمذاق الشهي.