بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامج تدريبي لـ 116 طالبا من كلية الزراعة جامعة عين شمس

واصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية نشاطه لتدريب طلاب الجامعات المختلفة .

أشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد استقبل عدد 116 طالب وطالبة من كلية الزراعة - جامعة عين شمس لتدريبهم لمدة 10 أيام حيث يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى وايضا التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى و مساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة فى مجال التصنيع الغذائى و تطبيق نظم جودة و سلامة الأغذية و بالإضافة الى تنمية قدرات الطلاب و رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية و طرق حفظها حيث يتضمن البرنامج التعرف على طرق حفظ الأغذية التقليدية و الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول علاوه على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الإقتصادي من خلال زادة القيمة المضافة و التدريب العملى على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و الوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لاكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية ان الاكاديمية تقوم بتنظيم دورات تدريبية للباحثين بالمركز بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لتاهليهم لسوق العمل

يأتى ذلك في إطار استمرارا للدور المجتمعى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى إعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى و تطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية خلال مراحل الإنتاج المختلفة لتوفير غذاء أمن صحيا .