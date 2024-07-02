بيوتي كوين تقدم مستحضرات تجميل بصناعة مصرية 100% بجودة تضاهي العالمية

نجحت شركة بيوتي كوين فى تحقيق نجاحًا كبيرًا فى السوق المصري بصناعة مصرية 100% وجودة ممتازة تضاهي العالمية.

ونافست شركة بيوتي كوين بقوة فى مجال مستحضرات التجميل خاصة أن هذا المجال ليس سهلًا ويكون هناك منافسة شرسة بين الشركات لتقديم الأفضل.

وحافظت الشركة فى منتجاتها على الجودة والمعايير المناسبة والخامات المصرية حتى يشعر المواطن المصري بفخر المنتج المصري.

من جانبها تحرص الدكتورة مروة مجدي مؤسسة الشركة على ازدهار الاقتصاد المصري وتنمي فى مجال مستحضرات التجميل لينافس جميع المنتجات المستوردة فى السوق المصري حتى ترفع اسم مصر عاليًا وتصبح سيدة مصرية رائدة في كل المجالات ومشجعة للاقتصاد في وطنها.