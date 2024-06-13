عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب وإكس بـ"الطعامة"

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فور طرح أغنيته الجديدة "الطعامة" والتي صدرت عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.



ومن ناحية أخرى تصدرت الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس فور طرحها ليصبح هاشتاج "عمرو دياب الطعامة" الأكثر تداولا عبر الموقع عقب طرح الأغنية مباشرة.

عمرو دياب



أغنية الطعامة كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.



ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ١٥ يونيو الجاري.



وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وان الحفل يعد الاضخم في لبنان هذا الصيف.



وكان عمرو دياب قد احيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.



ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة للحفل في وقت سابق عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة.

تصدر عمرو دياب إكس



ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.

خرج الفنان عمرو مصطفى، عن صمته وهاجم النجم عمرو دياب على تصرفه الأخير الذي قام به وهو صفع شاب من جمهوره بالقلم على وجهه.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: " أحيانًا الزمن كفيل بأنه يكشف كل حاجة".

تصدر عمرو دياب يوتيوب

عمرو دياب يتصدر التريند بعد صفعه شابًا بالقلم:

تصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي "التريند" خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو له وهو يصفع شابًا من جمهوره بالقلم على وجهه، فيما كان يريد الشاب التقاط صورة تذكارية معه.

ورفض الجمهور التصرف الذي ارتكبه عمرو دياب، خصوصًا أن الفيديو أوضح تفصيلاً أن الشاب لم يرتكب أي خطأ ضده سوى أنه كان يريد أن تجمعه صورة بالمطرب الذي يعشقه.

عمرو دياب

عمرو دياب يصفع شابًا من جمهوره بالقلم

ظهر في الفيديو عمرو دياب، وهو يحيي أحد الأفراح بأحد الفنادق الشهيرة.

وكان الشاب الذي قام بإهانته لم يكن هو الوحيد الذي كان يريد التقاط صورة معه، بل كان هناك العديد من الفتيات اللاتي كن يرحبن به ويريدن التقاط الصور التذكارية معه أيضًا، وهذا الذي جعل الجميع يتساءل لماذا قام بضرب الشاب دونًا عن غيره.

إهانة عمرو دياب لمهندس صوت على المسرح:

يعتبر هذا الموقف ليس الأول لعمرو دياب، فقد قام منذ أيام قليلة بإهانة مهندس صوت على المسرح خلال إحدى الحفلات أمام الجميع، مما تسبب هذا في استياء الكثير من متابعيه.

عمرو دياب

أزمة عمرو دياب مع السائق:

في وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر عمرو دياب وهو يقول: “الحيوان بتاعنا فين؟”، “السواق فين؟"، وأثار هذا الفيديو غضب جمهور عمرو دياب بشكل كبير، وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يعتبر عمرو دياب واحدًا من أبرز وأشهر الفنانين في الوطن العربي، وله مسيرة فنية طويلة مليئة بالأعمال الناجحة، وقد أجاد في التعبير عنها عندما غنى أغنية "أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق"، فقد عبر فيها عن إصراره على النجاح الدائم ومقاومة عوامل الزمن، وهو ما ظهر بوضوح من خلال احتفاظه بمكانته الغنائية ومظهره الجسدي.

عمرو دياب

نشأة عم رو دياب:

عمرو دياب وُلد في محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، وكان والده يعمل كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

ولكن بعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سكان محافظات القناة، مما أدى إلى عودة عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بمحافظة الشرقية حيث تقيم عائلة والده.

كان أول ظهور إذاعي لعمرو دياب عندما غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي"، وقد أعجب محافظ بورسعيد بصوته.

في عام 1982، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة وانضم إلى المعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة البكالوريوس.

وفي عام 1983، سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن"، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في نفس العام، من ثم أصدر ألبومات ناجحة أخرى مثل: "غني من قلبك" في 1984، و"يا حلوة" في 1985.