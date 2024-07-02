الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حوادث

تثير الشباب.. النيابة توجه 5 تهم للبلوجر روكي أحمد

بوابة الوفد الإلكترونية

وجهت جهات التحقيق للبلوجر رقية أحمد الصافي، البالغة من العمر 30 سنة، والمشهورة بـ البلوجر روكي أحمد المقبوض عليها أمس 5 تهم متعلقة بالمحتوى المقدم منها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والتهم الموجهة للبلوجر روكي أحمد هي: التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتحريض على الفسق والفجور، والتأثير السلبي على بعض الشباب.
البداية كانت بتوجيهات من اللواء علاء الجاحر مدير الإدارة العامة لشرطة الآداب، بضرورة الحفاظ على الآداب العامة، وضبط جميع المخالفين والمحرضين على الفسق والفجور، والتأثير على القيم المجتمعية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل تواجد البلوجر روكي أحمد وتمكنت المأمورية بقيادة المقدم أشرف حشاد بمباحث الآداب، من إلقاء القبض عليها.

وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر رقية أحمد المعروفة باسم روكي أحمد، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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