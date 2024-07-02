علاء فاروق مرشحا لحقيبة وزارة الزراعة

كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح المحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، وزيرا للزراعة، خلفا للسيد القصير.

وشغل علاء فاروق، منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.

وكان فاروق قادر على قيادة عملية تحويل البنك من بنك متخصص فقط في أعمال القطاع الزراعي إلى بنك متكامل يقدم خدماته للجميع، مع تحقيق دور رائد في تطوير قطاع الزراعة.

وخلال الـ4 سنوات الأخيرة أصبح البنك الزراعي المصري أحد أكبر البنوك في البلاد وبالتحديد منذ تولي علاء فاروق رئيسا لمجلس إدارة البنك المملوك للدولة اعتبارا من فبراير 2020.

تمكن علاء فاروق خلال فترة قصيرة من قيادة البنك نحو طفرة قياسية في مؤشراته المالية، حيث ارتفعت محفظة القروض بالبنك إلى 77.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بنسبة نمو 19% مقارنة بديسمبر 2022 والتى بلغت نحو 63.97 مليار.

وتوجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربعة سنوات ونصف.

كما توجه القصير بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر خلال هذه الفترة

و وجه وزير الزراعة أيضا رسالة شكر إلى كل قيادات وزارة الزراعة والعاملين فيها قائلا فيها "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق واخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها انجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة .