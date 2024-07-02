الإقليمي للأغذية والأعلاف يستعرض أنشطته وإنجازاته خلال شهر يونيو 2024

استعرض الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا من الدكتور أحمد العكازي، القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، عن مهام المركز وما تحقق منها خلال شهر يونيو 2024.

وكان المركز قد استقبل بمكاتب سحب العينات بافرع الموانئ والمطارات عينات تمثل ٧٠٦ شهادة جمركية وارد منها ٢٦٤ شحنة أسمدة ومنظمات نمو و ٤٤٢ شهادة خامات، وقام باجراء ٢٨٢٤ تحليل معملي لاثبات مدى مطابقتها للمواصفات المسجلة والمستوردة على أساسها من عدمه، وذلك بالتنسيق التام مع الحجر الزراعي والحجر البيطري وجهات العرض بالمنافذ.

كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الأقليمي ٢٤١ شهادة تسجيل لمركبات سمادية ومنظمات نمو بعد عرضها على لجنة المخصبات، ومعهد بحوث الأراضي والمياه، وعدد ٤٥٣ شهادة تسجيل لإضافات أعلاف، وأبرز هذا الحصر حقيقة ارتفاع نسبة تسجيلات المنتجات المصنعة محليا من الأسمدة وإضافات الأعلاف، بما يقارب ثلاث أضعاف المستوردة عملا على توطين صناعة تلك المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات .

والمركز يقوم بتحليل عينات الرقابة على مصانع الأعلاف، فقد قام باستقبال أكثر من ألف عينة أعلاف مصنعة، وإضافات أجري عليها ٤٤١٥ تحليل معملي لاثبات مدى مطابقتها للمواصفات .

وعلى صعيد خدمات جهات البحث والأفراد فقد استقبل المركز ٦٨٨عينة أجري عليها ٢١٦٧ تحليل للباحثين بالمركز والجامعات .

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على ضرورة تجهيز مستندات الاعتماد الدولي للمعامل والاستعداد للجان تقييم منظمة الكوميسا للمعامل المرشحة كمراكز للتحكيم الدولي والمعامل المرجعية للمنظمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر اللائق والحرص على تفعيل منظومة الجودة.