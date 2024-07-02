الإنتهاء من تطوير 3 مناطق بتكلفة 194 مليون جنيهاً بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اهتمام القيادة السياسية بملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث لم تكتف الدولة بالقضاء عليها فحسب بل وضعت استراتيجيات التطوير، والحد من ظهور العشوائيات.

ولفت المحافظ، إلى أن الإنتهاء من تطوير مناطق، ( عشش محفوظ - مدينة العمال – أبو هلال) بتكلفة قدرها 194,5 مليون جنيهاً، وجارى تنفيذ المخططات التفصيلية لتطوير 3 مناطق متبقية أملاك خاصة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وهى(منطقة الكيلو شرق مغاغة ـ الجنيدي بسمالوط ـ منشأة الفكرية بأبوقرقاص)، وذلك ضمن الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، جهود وحدة التطوير بالمناطق العشوائية على مدار الفترات الماضية، لافتاً إلى أن المناطق العشوائية تشمل مناطق غير آمنة وغير مخططة وأسواق عشوائية، حيث ضمت المناطق غير الآمنة التى انتهت بها أعمال التطوير والتسكين، منها مشروع تطوير منطقة "عشش محفوظ" والذى بدأ عام 2014 على مساحة 3,6 فدان بتكلفة اجمالية قدرها 102 مليون جنيهاً.

حيث تم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل شملت إنشاء 35 عمارة سكنية بإجمالي 814 وحدة بواقع 22 شقة بالعمارة، لافتاً إلى أن تسكين الأهالي تم خلال أكتوبر 2017، إلى جانب عمل برامج اجتماعية واقتصادية حول عدة محاور(محو أمية ـ صحة الأسرة ـ تدريب وتشغيل ـ الأوراق الثبوتية).

وأضاف المحافظ، أن مشروع تطوير "مدينة العمال" جاء من ضمن الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة حيث تقع المنطقة على مساحة 4 أفدنة وتم إنشاء 10 عمارات سكنية بإجمالي 218 وحدة سكنية إلى جانب استغلال 10 عمارات فائضة من مشروع تطوير روضة محفوظ بواقع 220 وحدة، وذلك بتكلفة اجمالية يصل قدرها إلى 77 مليون جنيهاً، فضلاً عن إنشاء مسجد بمسطح 400 م2 بتكلفة 5,6 مليون جنيهاً مكون من ثلاث طوابق تضم ( قاعة مناسبات ـ دار تحفيظ قرآن)، لافتاً إلى أن أعمال التسكين تمت خلال عام 2020 عن طريق إجراء قرعة علنية.

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير "منطقة أبو هلال" غير المخططة بدأ في يناير 2017 وحتى مارس 2018، حيث تم تنفيذ المشروع على مساحة 4 أفدنة بتكلفة 15,5 مليون جنيهاً، وضمت الأعمال (رصف طرق ـ تبليط حارات ـ إحلال وتجديد بعض شبكات المياه والصرف الصحي)، لخدمة 100 ألف نسمة.