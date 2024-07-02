إطلاق مسابقة عن إعداد فيلم تسجيلي لتاريخ معهد إعداد القادة

أعلن معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد ومستشار الوزير للانشطة الطلابية، إطلاق مسابقة حول إعداد فيلم تسجيلي لتاريخ معهد إعداد القادة، لجميع طلاب الجامعات والمعاهد.

وتستهدف مسابقة معهد إعداد القادة إشراك الطلاب في أعمال جماعية تُساهم في تنمية الوعي لديهم وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم المختلفة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية والمسابقات؛ بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم واستغلال طاقات الشباب وتنمية الإبداع والابتكار لديهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأوضح الدكتور كريم همام أن إطلاق مسابقة معهد إعداد القادة يأتي في ضوء تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة على المستويات المختلفة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، لدعم وتوظيف طاقات الشباب وزيادة الوعي بالقيم السامية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لإعداد جيل قادر على البناء والإبداع والابتكار، عن طريق المُساهمة الفاعلة في تطوير المحتوى الإيجابي بطرق مُبتكرة من خلال الأفلام القصيرة التي تأخذ انتشارًا واسعًا عبر شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

شروط مسابقة معهد إعداد القادة

وجاءت شروط التقدم لمسابقة معهد إعداد القادة على النحو التالي:

1- يقوم الطلاب بعمل فيديو واحد مدته لا تزيد عن خمس دقائق.

2- يشترط أصالة الفيديو (من وحي خيال الطلاب) بحيث لا يشتمل على مقاطع مُقتبسة من الإنترنت وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو.

3- ألا يزيد فريق عمل الفيلم عن 5 طلاب.

4- يُشترط ألا تقل جودة العمل المُشارك عن (FULL HD).‏

5- آخر موعد لتقديم الأعمال المُشاركة سيكون يوم الأربعاء الموافق 2024/7/31.

6- تسلم الأعمال على فلاش ميموري أو CD يحمل بيانات الطلاب والكليات والرقم القومى ورقم التليفون.

وسيتم تسليم الأعمال بمقر معهد إعداد القادة لتقييم الأعمال المتنافسة، وفي حالة رغبة الطلاب في التصوير يمكن التوجه إلى مقر معهد إعداد القادة أثناء أوقات العمل الرسمية ويمكن الحصول على صور للمعهد او معرفة المزيد عن تاريخه من خلال الرجوع الى صفحة الوزارة لكن دون استخدام فيلم تم عرضه من قبل وبثه عبر أي من شبكات التواصل، مع العلم أنه سيتم اختيار أفضل ثلاثة مراكز؛ لتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع وأن يكونوا قدوة لزملائهم.