حسناء سيف الدين تدخل المستشفى بسبب "حرب نفسية".. صور

بدأ عرض مسلسل"حرب نفسية"، الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم، تأليف إسلام الشايب، وإخراج أحمد شفيق، وتنتظر إحدى بطلات العمل، الفنانة حسناء سيف الدين، ردود الأفعال عن شخصيتها بالمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل حرب نفسية

وكشفت حسناء سيف الدين عن شخصيتها بالمسلسل، إذ تقدم شخصية غادة، والتى تعمل مديرة مكتب شخصية مهمة ولها نفوذ خلال أحداث المسلسل، ولهذا السبب يتم خطفها وتعذيبها، ثم تدخل المستشفى، بسبب حدث ما سيتم الكشف عنه خلال أحداث المسلسل، ويكون الرائد حسن، الشخصية التي يقدمها الراحل "مصطفى درويش"، هو المكلف بالبحث في جريمة خطفها.

وأكدت حسناء، أن المسلسل سوف يشهد خلال الحلقات المقبلة العديد من الأحداث المثيرة التي تجعل المشاهد دائما في حالة ترقب وشغف لمتابعه الحلقات نظرا لتصاعد جرعة التشويق والإثارة، التي وظفها المخرج أحمد شفيق ببراعة شديدة، ساعده فيها كتابة السيناريست أيمن الشايب.

مسلسل حرب نفسية

مسلسل حرب نفسية

مسلسل "حرب نفسية"، من بطولة أروى جودة و مصطفى درويش و جيهان خليل وأشرف زكي و عصام السقا وحسناء سيف الدين وأيمن عزب ومحمد الدقاق والقديرة هالة فاخر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حسناء سيف الدين، مسلسل "بـ100 راجل"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي، وشارك في بطولة سمية الخشاب، ومحمد رضوان ومحمود عبد المغني وحسناء سيف الدين ومحمد خميس ونانسي صلاح ونجوم آخرين، وإخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

حسناء سيف الدين

يشار إلي ان آخر أعمال الفنانة حسناء سيف الدين، مسلسل "بـ100 راجل"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي، وشارك في بطولة سمية الخشاب، ومحمد رضوان ومحمود عبد المغني وحسناء سيف الدين ومحمد خميس ونانسي صلاح ونجوم آخرين، وإخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.