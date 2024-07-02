وزير الزراعة يغادر مكتبه و يودع العاملين بالوزارة

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مكتبه و ودع العاملين بالوزارة و ذلك بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد .

و من المقرر غدا ان يتم يتم حلف اليمين للوزراء الجدد بمقر الرئاسة بمصر الجديدة.

و كان آخر اجتماع لوزير الزراعة اليوم بقيادات هيئة التعمير ، لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة .



أكد القصير ان الهيئة حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالاسراع في انهاء اجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك الاسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.