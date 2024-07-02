رئيس مياه أسيوط في جولة ميدانية داخل محطات قطاع شمال

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مرافق " قطاع شمال ".

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس وحيد فهمي استشاري الشركة للصرف الصحي ورئيس قطاع شمال المهندس محسن فرويز وعدد من مهندسي الشركة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمركز القوصية والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة تصميمية 42 ألف م3/ يوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز القوصية بالكامل .

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمركز القوصية والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة تصميمية 42 ألف م3/ يوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز القوصية بالكامل.

.. جاء التفقد بالمرور على مكونات المحطة والتي تضم عدد ( 12 ) حوضا للعمل بنظام المعالجة الثنائية ( برك الأكسدة ) ، جاء من بينهم عدد ( 2 ) حوض لا هوائى، وعدد أحواض ترددي ( ٢ ) ، وعدد ( ٨ ) حوض انضاج نهائى ، وعدد (1) حوض مزج الكلور مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي ، و محطة رفع المياه المنقاه التى تم معالجتها والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية إلى 250 ل/ث ، ومن ثم يتم التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية بخط طرد بطول 5 كم ، أو من خط السيب النهائي إلى مصرف البسيونى بخط طرد طوله 13.5 كم .

وأوضح الشرقاوي أن المحطة تستوعب مياه الصرف الصحى من عدد 5 محطات رفع صرف صحي محطة رفع صرف صحي القوصية (1) بطاقة استيعابية 400ل/ث، ومحطة رفع صرف صحي القوصية (2) (المساعدة) بطاقة استيعابية 450 ل/ث ، ومحطة رفع صرف صحي قرية بني إدريس بطاقة استيعابية 54 ل/ث، ومحطة رفع صرف صحي مير بطاقة 100 ل/ث، ومحطة رفع صرف صحي مير الفرعية بطاقة 25 ل/ث) مؤكدا على ضرورة نهو الملاحظات العاجلة استعدادا لاستلام المحطة من الهيئة القومية بصفة نهائية تحقيق الاستفادة الكاملة منها.