وزير التنمية المحلية: أولوية قصوى لإعادة الشكل الجمالي للمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تلعب دورًا مهمًا وحيويًا في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وذلك منذ تولى فخامة الرئيس السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2024، حيث بذلت الوزارة جهودًا كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة حيث بلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات خلال عامين ماضيين نحو 2,5 مليار جنيه، مما أحدث نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن انجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الصلبة الجديدة خلال الفترة من أغسطس 2022 إلي 30 يونيو 2024 والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة ، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي ، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة ، وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة قال وزير التنمية المحلية: بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال العامين الماضيين حوالى 2,1 مليون طن بمحيط (عرب يسار – خلف المتحف الكبير – إدكو) بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، وجار خلال عقد المرحلة الخامسة رفع 500 ألف طن بنطاق المحافظات بتكلفة 85,6 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه فى مجال إنشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة، وتم إرجاء عدد 73 محطة وسيطة متحركة وهي عبارة عن سيارة هوك ليفتر مرسيدس مزودة بـ 2 صندوق بتكلفة 462 مليون جنيه لحين توفير الهيئة العربية للتصنيع للمكون الدولاري، كما تم الإنتهاء من تسليم 6 محطات وسيطة ثابتة متأخرة من مراحل سابقة وهي ( محطة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة، ومحطة تلا بمحافظة المنوفية، ومحطتي القرين ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومحطة اسنا بمحافظة الأقصر، ومحطة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية) ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة التي تم الانتهاء منها 15 محطة من إجمالي 18 محطة من المقرر إنشاءها وجاري توريد المعدات المطلوبة وهي ( 8 سيارة هوك ليفتر كل سيارة مزودة بعدد 2 صندوق و9 سيارات قلاب و 5 لودر و 5 ميزان بسكول 100 طن و5 مغسلة).

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم خلال عام 2022/2023 عدد 8 مدافن صحية متأخرة ليصبح إجمالي المدافن التي تم تسليمها 25 مدفن من إجمالي 41 مدفن من المقرر إنشائهم وجارى العمل في تنفيذ المتبقي وهو 16 مدفن صحى بالإضافة الي عدد 5 خلايا دفن صحي جديدة ضمن عقد المرحلة الخامسة بعدد 5 محافظات (البحيرة – الجيزة – الشرقية – مطروح – دمياط)، لافتاً إلى أنه فى مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط فرز أولي... تم الانتهاء من تسليم عدد 3 مصانع خلال عام 2022/2023 وهم مصنع المنيا ومصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والذي تم تأجيره بمبلغ 230 ألف جنيه شهريًا، ومصنع سوهاج الذي تم تأجيره بمبلغ 135 ألف جنيه شهريًا، كما تم تأجير مصنع تدوير المخلفات بشرم الشيخ بمبلغ ١٠٠ الف جنيه شهريا وكذلك مصنع قنا بمبلغ ٩٠ الف جنيه شهريا وكذلك مصنع الخانكة بالقليوبية بمبلغ ١٦٠ الف جنيه شهريا كما تأجير عدد ٣ مصانع بمحافظة البحيرة (ادكو ١١٨ الف جنيه شهريا – حوش عيسى مليون جنيه شهريا – كوم حمادة ٤٢ الف جنيه شهريا) وقد تم نهو الأعمال الانشائية بمصنع قويسنا بمحافظة المنوفية بنسبة 100% وفي انتظار توريد خط الإنتاج والمعدات المتحركة من الإنتاج الحربي، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم إعداد كراسة شروط ومواصفات لاستغلال "المقالب العشوائية" والمتولد اليومي من خلال المعدات المتنقلة وذلك بالمحافظات التي يوجد بها عجز في مصانع المعالجة وتم البدء بمقلبي شبرامنت بمحافظة الجيزة وأبو زعبل بمحافظة القليوبية لإنتاج وقود المرفوضات بنظام المزايدة حيث سيتم الطرح خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك عن طريق استخدام معدات متنقلة لاستخراج R.D.F من المقالب مباشرة وتقليل كمية المخلفات التي يتم نقلها للمدافن.

ولفت اللواء هشام آمنة الي أن الوزارة اهتمت بشكل كبير بتدريب العاملين في هذا القطاع مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم تدريب عدد 158 متدرب من العاملين بالمحافظات من الكوادر البشرية لتشغيل المدافن الصحية التي تم الإنتهاء منها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وفقًا لأدلة تشغيل المدافن المعتمدة من وزارة البيئة، وتم التدريب تحت إشراف ممثلي وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرًا الي أنه تم التشغيل التجريبي لعدد 10 مدافن صحية بعدد 5 محافظات بواسطة العناصر التي تم تدريبها ونجحت تلك الكوادر في إدارة تلك المدافن بالمعدات التي تم استلامها من وزارة البيئة، حيث تم تسليم معدات لعدد 11 محافظة لتشغيل المدافن تضمن " 13 لودر و 19 سيارة بالإضافة الي عدد 8 لوارد من وزارة التنمية المحلية، مما ساهم ذلك في وفر المبالغ التي كانت مقدرة لعقود تشغيل تلك المدافن بتكلفة تقديرية 2,5 مليار جنيه.

وأضاف اللواء هشام آمنة انه، ان الوزارة قامت بعد التوافق والتنسيق مع وزارة البيئة في مايو 2023 بتكلف الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ اول مجمع متكامل للمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط والمشروع كاملاً مكون محلي، وذلك علي غرار مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لإنشاء مجمع المعالجة المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان، ويتم إقامة المجمع علي مساحة 93 فدان وتم البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة 94 مليون جنيه والأعمال عبارة عن مدفن صحي آمن علي مساحة 10 فدان وأعمال الأسوار الخارجية والطرق الداخلية للمشروع وأعمال المرافق ( مياه – صرف صحي – كهرباء) ، والتقسيم الداخلي للأرض لإنشاء 20 نشاط للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها ، ونسبة تنفيذ الأعمال بلغت حاليًا 95% .

كما استكمل وزير التنمية المحلية حديثه عن الإنجازات التي تمت بهذا القطاع أنه تم توقيع عقد المرحلة الخامسة مع الهيئة العربية للتصنيع في مارس 2024 بتكلفة 565,7 مليون جنية والذي يتضمن إنشاء عدد 5 خلايا دفن صحي في 5 محافظات وهي مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة بالإضافة الي رفع 500 ألف طن تراكمات، كما تقوم وزارة البيئة من خلال الجهات الاستشارية بمراجعة واعتماد التصميمات والاشراف علي تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها ، كما تم توقيع عقد مع الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه عليلا مساحة 17,8 فدان بطاقة تصمميه 640 طن / يوم وذلك بهدف توطين التكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع التدوير .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد ، مما ادي الي توقيع غرامات علي 3 شركات وهي شركتي انفيروماستر بالمنطقة الشرقية وشركة ارتقاء بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة وشركة نهضة مصر بمحافظة الإسكندرية وبلغ اجمالي الغرامات 75,126 مليون جنيه .

وأكد اللواء هشام آمنة أن تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة ساهمت في رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل حيثل ارتفعت من 55% الي 70%، وتم زيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات RDF المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الاسمنت من 300 ألف طن الي 800 ألف طن سنويًا، وزيادة أيضًا كمية السماد العضوي المستخدم بأراضي الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاكتفاء من الحاصلات الزراعية الي حوالي 2 مليون طن سنويًا، وزيادة كمية المفروزات من (كرتون- بلاستيك – ورق المونيوم)، بالإضافة الي غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي أدي الي تقليل الغازات الدفينة مثل غاز الميثان واكاسيد الكربون وغازات كبرتيد الهيدروجين وتجنب الأدخنة الناتجة عن الاشتعال الذاتي المسببة للاختناق وتجنب تسريب سائل العصارة المحمل بالملوثات الي المياه السطحية والجوفية مما يضر بالحاصلات الزراعية والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا علي انخفاض معدل الشكاوي الخاصة بالمخلفات خلال الثلاث سنوات الماضية وحتي الآن من 53% الي 43% من إجمالي عدد الشكاوي الواردة علي مبادرة "صوتك مسموع".