فريق كلية الزراعة يتوصل لمعزز نمو للنبات من مصادر طبيعية 

توصل فريق بحثي برئاسة الدكتور عمرو أحمد مصطفى العميد السابق لكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى تحضير معزز نمو للنبات ومضاد لحشرة ناخرات الأوراق، عبارة عن مستحضر عضوي يتكون من مصادر طبيعية 100 في المائة.

وضم فريق كلية الزراعة كلا من الدكتورة سهير نظمي عبد الرحمن الرئيس السابق لقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وعدد من أساتذة أقسام الخضر والوراثة بزراعة القاهرة،

وتعتمد الزراعة في الوقت الحالي على الأسمدة الكيميائية بشكل أساسي لزيادة الإنتاج وتعويض النقص في العناصر الغذائية بالتربة، إلا أن الإفراط في استخدام الاسمدة الكيميائية يعود بالضرر علي كلا من التربة والبيئة، حيث تخلف الأسمدة الكيميائية بعد تحللها بعض المواد الضارة التي لا تتمكن التربة من معالجتها.

تجربة اكتشاف كلية الزراعة

وتم تجربة معزز النمو الذي حضره فريق كلية الزراعة على عدد من المحاصيل الزراعية، منها القمح والشعير والذرة الشامية، وكذلك محاصيل الخضر، ومنها الفاصوليا والفول البلدي والفلفل الأخضر والألوان والحار والخيار والبسلة، وخلصت التجربة.

ويقول الدكتور عمرو مصطفى إلى نتائج غير مسبوقة من حيث زيادة الإنتاجية بمقدار 40 في المائة بجانب زيادة مقاومة المحاصيل للحشرات، وخاصة حشرة ثاقبات (ناخرات) الأوراق في الفاصوليا الخضراء وبعض المحاصيل الأخرى، مضيفًا أن النتائج أظهرت أيضًا منع الإصابة بنسبة قد تصل إلى 100 في المائة مع زيادة مناعة النباتات.

وحصل البحث على براءة اختراع برقم 1232/2020 في تاريخ 27 مارس 2024، كما قام الفريق البحثي بنشر مقالتين في مجلات علمية دولية حول موضوع البحث.