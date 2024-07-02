الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

موسكو لـ ترامب: لا يمكن إنهاء حرب أوكرانيا في يوم

فاسيلي نيبينزيا مبعوث
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة

رد فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين، على تصريحات متكررة صدرت عن دونالد ترمب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية مفادها أن بمقدوره إنهاء الحرب خلال 24 ساعة إذا فاز في الانتخابات، قائلا: إن الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تُحل في يوم واحد .

 

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ولم يذكر ترمب أي تفاصيل في تلك التصريحات. وسبق أن قال إنه إذا كان في الولايات المتحدة «رئيس حقيقي» يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تكن موسكو لتغزو أوكرانيا من الأصل في فبراير 2022.

 

وقال ترمب الأسبوع الماضي خلال مناظرة رئاسية مع الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي «سأصل لتسوية للحرب بين بوتين و(رئيس أوكرانيا فولوديمير) زيلينسكي لدى انتخابي رئيساً قبل أن أتسلم المنصب في 20 يناير ، ستكون الحرب قد انتهت... وسأسوي الأمر بسرعة قبل أن أتسلم المنصب».

 

وقال نيبينزيا في مؤتمر صحافي، بمناسبة بدء الرئاسة الروسية لدورة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو ، إن «الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تحل في يوم واحد».

 

ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لترمب لوكالة «رويترز» للأنباء إن «الرئيس ترمب أكثر رجل دولة ومفاوض يتمتع بالكفاءة والفاعلية في التاريخ وسيحل هذا الصراع عندما يُنتخب».

 

 

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