بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الزراعى الشرقي بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسوهاج، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سوهاج دار السلام الشرقي، وذلك في إطار خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بالتعاون مع وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق الحيوي والهام، والذي يشهد كثافة مرورية يومية.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الشرقي يشمل المسافة من مدخل قرية عرب العطيات البحرية وحتى محور دار السلام كمرحلة أولى بطول 4.5 كيلو متر، وتشمل الأعمال توسعة وإعادة رصف الطريق .