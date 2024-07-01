الإثنين 01 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حوادث

إصابة عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالوراق

جثة
جثة

أصيب أحد الأشخاص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الوراق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة الوراق وإصابة أحد الأشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضؤ بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بسرعة ضبط مالك السيارة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وفي سياق آخر خيم الحزن على أهالى قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات  بمحافظة الغربية  بعد أن لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا في بانيو خاص بمنزلهم،   أثناء استحمامهما واتشحت القرية  بالسواد حزنا على وفاة الشقيقين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي بغرق طفلين شقيقين داخل البانيو الخاص بمنزلهم بقرية كفور بلشاي.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل البلاغ وتبين وفاة طفلين أشقاء وتوأم، وهم "الحسن والحسين.م.س" يبلغان عامًا ونصف العام، غرقًا داخل البانيو الخاص بمنزلهم، أثناء استحمامهما.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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