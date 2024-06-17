الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة بالبدرشين

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لشخص مجهول الهوية مذبوحة وملفوفة داخل سجادة وبها آثار طعنات بالطريق العام بدائرة مركز شرطة البدرشين.

البداية عندما تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، يفيد بالعثور على جثة لشخص ملفوفة داخل سجادة وسط الطريق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية مذبوحة وملفوفة داخل سجادة وبها آثار طعنات، تم نقلها لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت الأجهزة الأمنية بنشر مواصفات الجثة و فحص بلاغات التغيب للتوصل لهويتها ومن ثم البحث عن علاقات المجني عليه والوقوف على أسباب ارتكاب الجريمة وضبط الجناة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر أقدم موظف على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع، لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته بمدينة الشيخ زايد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص وإجراء التحريات، تبين العثور على جثة موظف، أقدم على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على ربة منزل وأبناءها، لاتهامهم بإضرام النيران في شقة زوج المتهمة الأولي ووالد باقي المتهمين والتعدي عليه بالضرب لزواجه من سيدة أخرى بدائرة قسم شرطة الوراق.

البداية عندما تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، وسؤال مالك الشقة مسن في العقد السادس من العمر، مصاب وزوجته بكدمات اتهما زوجته الأولى وأبنائه بالتعدي عليه وعلى زوجته الثانية وإضرام النيران بالشقة لزواجه من المصابة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.