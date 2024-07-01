الأهلي يخشى صحوة الطلائع.. والمصري يصارع الجونة بالدوري

يحل الأهلي في السابعة مساء اليوم الاثنين ضيفاً على طلائع الجيش بإستاد الكلية الحربية في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة عشر ل الدوري الممتاز بينما يستضيف المصري منافسه الجونة بإستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثامنة والعشرين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 25 لقاء بينما يحتل الطلائع المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

الأهلي يتطلع لمواصلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز خلال 9 لقاءات متتالية بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الذي يفتقد جهود الثنائي عمر كمال وبيرسي تاو للإصابة.

ومن المقرر أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد للدفاع بينما يقود خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية كما يقود الهجوم وسام أبو علي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات.

ويبحث الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني عن الصحوة بعد الخسارة أمام المقاولون وزد والتعادل مع سموحة.

ويستعيد طلائع الجيش جهود الثنائي يسري وحيد وعلي حمدي بعد نهاية الإيقاف بينما يعتمد بسيوني على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد شعبان وأمامه الرباعي عمرو طارق ومحمد دياب وخالد سطوحي وأحمد متعب للدفاع بينما يقود الوسط فريد شوقي وحميد ماو ويسري وحيد وإسلام محارب مع ثنائي الهجوم عمر السعيد ومحمد هاني إبراهيم.