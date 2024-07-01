مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

تقدم بوابة الوفد، مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 1 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، يأتي على رأسها مواجهات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، صدام فرنسا مع بلجيكا، والبرتغال ضد سلوفينيا، وأخيرا صدام الأهلي مع طلائع الجيش في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

المصري ضد الجونة، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الأهلي ضد طلائع الجيش، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا اليوم

فرنسا ضد بلجيكا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN sports HD 1 MAX".

البرتغال ضد سلوفينيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN sports HD 1 MAX".

مواعيد مباريات الدوري العراقي اليوم

نوروز ضد الزوراء، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الرياضية العراقية".

دهوك ضد الميناء البصرة، الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الرياضية العراقية".

نفط الجنوب ضد النفط، الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الرياضية العراقية".

النجف ضد الشرطة، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الرياضية العراقية".

القوة الجوية ضد أربيل، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الرياضية العراقية".