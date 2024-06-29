المقاولون العرب يعلن عودة عماد النحاس

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح توصله إلى إتفاق مع عماد النحاس لتوليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان مجلس الإدارة قرر قبول اعتذار معتمد جمال عن استكمال المهمة، مع الفريق الكروي الأول.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته بداية من مباراة إنبي المقبلة في الدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وعقد الجهاز الفني بتشكيله الجديد اجتماعا لوضع خطة العمل العاجلة للمرحلة المقبلة بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

الولاية الأولى للنحاس مع المقاولون العرب:

وكان النحاس تولى تدريب المقاولون العرب في أواخر موسم 2019/2018 قبل أن يرحل قبل نهاية عام 2021.

وقاد النحاس المقاولون في 108 مبارارة، أنتصر فى 41 لقاء وتعادل فى 29 آخرين، بينما خسر في 38 مباراة.

النحاس نجح في قيادة المقاولون العرب للعودة إلى البطولات الأفريقية في موسم 2019/2020، بعدما أحتل المركز الرابع، ليتأهل إلى الكونفدرالية بعد غياب 15 عاما، منذ آخر مشاركة له في عام 2005.

وسقط المقاولون في مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز، أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة المحلية.

وتعد الخسارة الخامسة عشر التي يتلقاها المقاولون العرب هذا الموسم بعد خوض 26 مباراة، ويملك الذئاب 19 نقطة بعد تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط، والتعادل في 7 مواجهات، وتلقت شباكه 44 هدفا، وسجل 24 آخرين.

ويعاني المقاولون من الصراع على الهبوط إلى الدرجة الأولى مع تبقي 8 مباريات على نهاية مسابقة الدوري الممتاز، ويفصله 6 نقاط للخروج من مناطق الهبوط.