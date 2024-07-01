نشأت الديهي يكشف عن حق واحد للإخوان في مصر (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي إن أن إرادة الشعب المصري كانت واضحة وحاسمة في يوم 30 يونيو، مشيراً إلى أنه كان يوماً حالك السواد بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين.

ثورة 30 يونيو نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر

وأضاف نشأت الديهي خلال تقديمه لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten" الفضائية المصرية مساء الأحد: "إرادة المصريين في هذا اليوم تسيدت المشهد"، واصفاً ثورة 30 يونيو بأنها نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر، حيث استشعر الشعب الخطر على مستقبله وقام بوضع جماعة الإخوان تحت أحذيته، وفق تعبيره.

وأضاف نشأت الديهي أن جماعة الإخوان المسلمين ومن معهم "ليس لهم أي حق في مصر، إلا حق واحد وهو البكاء"، معقباً: "لكم فقط حق البكاء، والصراخ، ولطم الخدود"، مشيرا إلى رفض الشعب المصري التام لوجودهم أو دورهم في الحياة السياسية.

وهنأ البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي حفظت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة.



وقال البرلمان العربي ، في بيان بهذه المناسبة اليوم ، إن ثورة الثلاثين من يونيو أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه، وأظهرت المعدن الأصيل لهذا الشعب وحرصه على تماسك دولته من خلال تلاحمه مع جيشه الوطني العظيم للعبور ببلادهم إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشاد البرلمان العربي بالإنجازات التى ترتبت على هذه الثورة الخالدة، والتى مهدت لطفرة غير مسبوقة في مسيرة البناء والتعمير ، وساهمت في بناء مرحلة جديدة من الاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كل التحديات.

وأشار البرلمان العربي إلى أن هذه الثورة الخالدة أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية، حيث ساهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها وجيشها العظيم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.