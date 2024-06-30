الأرصاد تكشف عن بدء موجة حارة جديدة وموعد نهايتها (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكنها ستكون ارتفاعات طفيفة بمعدل من درجتين لـ3 درجات.

الموجة مستمرة لنهاية الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس": "تستمر الموجة لنهاية الأسبوع وتكون العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة على معظم المحافظات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الأمواج كان بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، موضحة أنه أمس وأول أمس كان هناك ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والعلمين والإسكندرية وتم إغلاق بعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج لـ3 متر، وهذا بسبب سرعات الرياحة العالية.

وأوضحت أنه من الغد ستهدأ سرعات الرياح وسيكون البحر المتوسط مؤهل لأعمال الصيد والملاحة والتنزة، مؤكدة أنه لابد من اتباع تعليمات رجال حماية الشواطئ وتحذر من التعمق في الشواطئ، منوهة بأن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ويمكن الاستمتاع بالجو، وبداية من غدًا هناك تحسن في ارتفاع الأمواج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن حالة الطقس موضحة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، اليوم الأحد، على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة، رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى الجمعة المقبلة.



اضطراب حركة الملاحة:

أضافت الهيئة، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم | ساعة، مع ارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ونشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.