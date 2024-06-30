أحمد موسى يشكر السيسي في ذكرى 30 يونيو.. تحمل كل الصعوبات والتحديات(فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "شكرا على مواقف سيادتك مع شعب مصر العظيم، من قبل يوم 30 يونيو 2013، واستمرارها حتى اليوم.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: سيادتك اخترت مع الجيش العظيم الانحياز الكامل لإرادة الشعب المصري".

وتابع أحمد موسى : " القرار في 30 يونيو كان قرارا صعبا جدا في وقت صعب، حضرتك تحملت كل المشاكل والصعوبات وكل التحديات، ووقفت أمام محاولات التدخل في شئون مصر الداخلية".

الرئيس السيسي وقف أمام التهديدات التي واجهت مصر

وأردف الإعلامي أحمد موسى: "أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواقفه ودعمه للشعب المصري"، موضحا أن الرئيس السيسي وقف أمام التهديدات التي واجهت مصر، وانحاز لإرادة المصريين يوم 3 يوليو.

وهنأ اتحاد العمال الوفديين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مؤكدا على أن الحركة العمالية ستظل حاضرة لحماية المكتسبات الثورية والدفاع عن مطالب العمال والفئات الكادحة في المجتمع.

وأشارت شيماء شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، إلى أن ثورة ٣٠ يونيو كانت وما زالت تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أطاحت بنظام الإخوان المسلمين الذي كان يمثل تهديداً كبيرًا علي الديمقراطية والحريات مشيدة بالدور البطولي للجيش المصري والشرطة في حماية الثورة وإنجاحها.

وأكدت على أن الحركة العمالية كانت شريكًا أساسياً في نجاح هذه الثورة حيث نزل العمال إلى كافة الشوارع والميادين مع كافة فئات وطوائف الشعب المصري للتظاهر ضد الإخوان المسلمين، مضيفة بأن هذه المشاركة العمالية الفاعلة كانت عاملاً مهمًا في إسقاط نظام الإخوان.



ومن جانبها أعربت نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، عن تمنياتها بمستقبل مزدهر لمصر وشعبها، ودعمها الدائم لكل مبادرات التنمية والإصلاح التي تعود بالنفع على الشعب المصري بأكمله في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوات بناء الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الجميع والتي تقوم علي مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية في كافة المجالات.