محمد الباز يكشف كيف أجهضت 30 يونيو مخطط الشرق الأوسط الجديد (فيديو)

أكد الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، أن ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تخطط له الولايات المتحدة وكانت أهم أدواته جماعة الإخوان.

الإخوان المسلمين بدأوا التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004

وأضاف محمد الباز، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"،أن الإخوان المسلمين بدأوا التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004، وكان هناك وسطاء قدموا الإخوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح هناك مشروع مشترك.

وأشار محمد الباز إلى أن البعض يعتقد أن المساندة التي قُدمت من أمريكا للإخوان حصلت بعد فبراير 2011 أو في يناير 2011، لكن المسألة ممتدة والمخطط ممتد من 2001 وصولًا إلى الوقوف والدعم الكبير الذي وجدناه على أرض الواقع لمواجهة 30 يونيو، لأنه لن نستطيع أن نتجاهل الاتصالات السياسية والدبلوماسية والضغوط اللي قامت بها الولايات المتحدة ودول أوروبا لعدم الوصول إلى 30 يونيو.

وأردف: ثورة 30 يونيو جاءت لتنهي هذا المشروع الكبير الذي أنفقت الولايات المتحدة عليه أموالًا كثيرة، وتقول للعالم إن هذا التخطيط لابتلاع المنطقة لتقسمها وتسيطر عليها.

هنأ اتحاد العمال الوفديين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مؤكدا على أن الحركة العمالية ستظل حاضرة لحماية المكتسبات الثورية والدفاع عن مطالب العمال والفئات الكادحة في المجتمع.

وأشارت شيماء شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، إلى أن ثورة ٣٠ يونيو كانت وما زالت تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أطاحت بنظام الإخوان المسلمين الذي كان يمثل تهديداً كبيرًا علي الديمقراطية والحريات مشيدة بالدور البطولي للجيش المصري والشرطة في حماية الثورة وإنجاحها.

وأكدت على أن الحركة العمالية كانت شريكًا أساسياً في نجاح هذه الثورة حيث نزل العمال إلى كافة الشوارع والميادين مع كافة فئات وطوائف الشعب المصري للتظاهر ضد الإخوان المسلمين، مضيفة بأن هذه المشاركة العمالية الفاعلة كانت عاملاً مهمًا في إسقاط نظام الإخوان.



ومن جانبها أعربت نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، عن تمنياتها بمستقبل مزدهر لمصر وشعبها، ودعمها الدائم لكل مبادرات التنمية والإصلاح التي تعود بالنفع على الشعب المصري بأكمله في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوات بناء الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الجميع والتي تقوم علي مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية في كافة المجالات.